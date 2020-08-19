Anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajları! En güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri! Resimli

En güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri! Resimli anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 20 Ağustos itibariyle hicri yılbaşı idrak edilecek. Bu anlamlı günde de vatandaşlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Haberimizden anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte, en güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri!
HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI
Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.
Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.
Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun… mutlu yıllar…Mutlu yarınlar…
Yarabbi bizleri sana layık kul, efendimize layık ümmet eyle. Her anımızı layıkı ile yaşamayı nasip et. Amin Mutlu Yıllar…
Rabbim hicri yeni yılı tüm islam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.
Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….
Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.
Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.
Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.
Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!
Ey nefsim İşlemiş olduğun günahların keffaretini isteseler, hangi mal ve zenginlik ile ödeyebilir ve gücün yetebilir. Allah Azze ve celle sana bu fırsatı sunuyor. Aşure günü tuttuğun üç günlük oruç seni bütün senenin günahlarından kurtaracak.
Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….
Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.
Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.
Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…
Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.
Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..
Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!
Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.
Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.
Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.
Muharrem ayı ve aşure günü size ve tüm sevdiklerinize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum.
Allah Azze ve celle, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.
Aşure Gününün Bütün Hayır Ve Bereketlerine Nail Olabilmemiz Duasıyla Aşure Günümüz Mübarek Olsun.
Yeni Yılınız Kutlu Olsun... Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.