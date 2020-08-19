Anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajları! En güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri! Resimli

En güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri! Resimli anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 20 Ağustos itibariyle hicri yılbaşı idrak edilecek. Bu anlamlı günde de vatandaşlar birbirlerine kutlama mesajları gönderiyor. Haberimizden anlamlı dualı hicri yılbaşı mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte, en güzel hicri yılbaşı mesajları sözleri!

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılda tüm güzellikler seninle olsun… mutlu yıllar…Mutlu yarınlar…