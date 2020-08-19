Musa Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı mı? Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu öne sürülen Musa Orhan kimdir sorusu gündem oldu. Uzman Çavuş olarak görev yaptığı belirlenen Musa Orhan hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

İpek Er'i ölüme sürüklemekle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklandığı öğrenildi. Siirt'te görev yapan Orhan, olay ile ilgili bir süre önce açığa alınmıştı.