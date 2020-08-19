Musa Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı mı? Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz ederek intiharına sebep olduğu öne sürülen Musa Orhan kimdir sorusu gündem oldu. Uzman Çavuş olarak görev yaptığı belirlenen Musa Orhan hakkında flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?
İpek Er'i ölüme sürüklemekle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklandığı öğrenildi. Siirt'te görev yapan Orhan, olay ile ilgili bir süre önce açığa alınmıştı.
MUSA ORHAN KİMDİR?
Şüpheli Musa Orhan'ın adı ilk kez 16 Temmuz'da intihar eden 18 yaşındaki genç kız İpek Er'in mektubuyla duyurdu. Orhan'ın olayın ardından gözaltına alındığı daha sonra serbest kaldığı öğrenildi. Uzman Çavuş olarak göreve devam eden Orhan'ın daha sonra açığa alındığı belirtildi.
SİİRT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DA TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, İpek Er'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.