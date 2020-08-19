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    • 19.08.2020 15:10
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    Son dakika: AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler sı geçirdi

    Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. , sı geçirdi. Başkan Güler, sonrası yaptığı açıklamayla sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberi...

    AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi!

    Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. , sı geçirdi.

    Başkan Güler, sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamasında, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler" dedi.

    Ayrıca Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını kaydederek, "Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya ve Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım" dedi.

    Sabah/ Hayrettin Şaşmaz

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