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    • 18.08.2020 10:20
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    Son dakika: 'de çıkan orman ı söndürüldü

    Son dakika haberine göre, 'in Gülnar ilçesinde çıkan da iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Yangında, iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

    Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

    'in Gülnar ilçesinde çıkan da iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

    İlçenin yüksek kesimindeki Kavakoluğu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

    Gülnar Orman İşletme Müdürlüğünün havadan 3 helikopter, karadan da 6 arazözle müdahale ettiği yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de hem söndürme araçlarıyla hem de iş makineleriyle destek verdi.

    Bölgede etkili olan rüzgara rağmen alevler, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

    Yangında, iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

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