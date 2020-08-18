"YUNANİSTAN-MISIR ANLAŞMASININ HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve son dönemde bölgede yaşananlara ilişkin soru üzerine ise şu değerlendirmede bulundu:

"Doğu Akdeniz'de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız son derece açık ve şeffaf. Dolayısıyla komşularımızın hak ve hukukuna saygı gösteriyoruz, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde sonuçlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Yunanistan ve Mısır arasındaki "münhasır ekonomik bölge" anlaşması için "hiçbir hükmü yok" değerlendirmesinde bulunan Akar, şunları kaydetti:

"Bu (anlaşma), sadece hükümsüz olmakla kalmıyor, aynı zamanda hem Mısır halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının da aleyhine olan bir çalışma bu. Dolayısıyla herkesi aklıselime davet ediyoruz. Herhangi bir oldubitti ile, birtakım olayları çarpıtarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini bekliyoruz. Bizim oradaki çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor."





