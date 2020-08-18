YDUS tercihleri için bugün son gün! ÖSYM - 2020 YDUS tercih işlemleri nasıl yapılır?

ÖSYM, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) tercihlerini 13-18 Ağustos tarihleri arasında alacağını duyurmuştu. Tercih kılavuzunu adayların erişimine açan ÖSYM bugün gece yarısından sonra işlem yapılamayacağını duyurdu. Henüz işlemlerini gerçekleştirmemiş olanlar için 2020 YDUS tercih işlemleri nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını derledik.
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YDUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır.
Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.
YDUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2019-YDUS'a başvurabilirler;
a) Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)
b) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.
YDUS NEDİR?
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.