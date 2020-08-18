YDUS tercihleri için bugün son gün! ÖSYM - 2020 YDUS tercih işlemleri nasıl yapılır?

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YDUS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Kadın Hastalıkları ve Doğum alanı için 2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS) tercih işlemleri 13 - 18 Ağustos 2020 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır.

Yerleştirme, 2019-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.



YDUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar 2019-YDUS'a başvurabilirler;

a) Sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.)

b) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.