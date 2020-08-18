Özellikle şu saatlerde sosyal medyada meteor düştüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Birçok kişi arama motorlarında göktaşı düşüp düşmediği konusunda araştırma yapıyor. Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Peki, göktaşı düştü mü? Meteor düştü mü? Yıldız kayması nasıl meydana gelir? İşte detaylar...

METEOR MU DÜŞTÜ?

Çanakkale, İzmir gibi bazı illerde göktaşı düştüğü sosyal medyada çok konuşuluyor. Kullanıcılar şimdiye kadar konu hakkında binlerce paylaşımda bulundu. Ancak konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖKTAŞI NEDEN DÜŞER?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.