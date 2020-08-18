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    • 18.08.2020 23:02
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    Son dakika: ’de 3.6 büyüklüğünde | , Kandilli son ler

    Son dakika haberleri... Afet ve   Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üssü ’ün Kiğı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Bingöl’de korkutan deprem

    Afet ve Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üssü 'ün Kiğı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde meydana geldi.


    Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

    SON DEPREMLER LİSTESİ
    2020.08.18 22:16:08 38.6710 26.6263 8.1 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.08.18 22:05:51 38.3920 39.2458 7.8 -.- 2.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.08.18 20:24:59 39.3163 40.3193 5.0 -.- 3.5 3.5 KIGI (BINGOL) İlksel
    2020.08.18 18:21:19 40.9490 42.8957 5.5 -.- 3.2 3.0 CALABAS-(ARDAHAN) İlksel
    2020.08.18 16:24:57 38.2457 38.7172 16.0 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    2020.08.18 15:53:28 38.4968 39.5800 12.1 -.- 1.6 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
    2020.08.18 15:25:45 41.0283 33.3548 4.1 -.- 3.1 3.2 KARACIK-ARAC (KASTAMONU) İlksel
    2020.08.18 15:23:35 37.0435 27.4077 0.0 -.- 1.3 -.- KONACIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
    2020.08.18 14:49:46 40.8430 27.6702 5.3 -.- 1.3 -.- TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.08.18 14:25:31 38.5435 26.7127 9.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2020.08.18 13:49:32 40.1615 31.8167 5.5 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
    2020.08.18 13:11:17 39.6132 25.9608 12.3 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.08.18 13:11:23)
    2020.08.18 12:37:03 37.2897 31.8427 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
    2020.08.18 12:20:23 37.2897 28.2225 0.0 -.- 1.5 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel
    2020.08.18 12:06:04 40.2620 42.1742 9.0 -.- 2.8 -.- BALABANTAS-SARIKAMIS (KARS) İlksel
    2020.08.18 12:05:38 37.2393 28.2225 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
    2020.08.18 11:59:37 35.4122 33.5690 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-BESPARMAK REVIZE01 (2020.08.18 11:59:37)
    2020.08.18 11:54:47 37.1615 37.3540 0.0 -.- 1.7 -.- DULUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
    2020.08.18 11:37:16 39.9075 25.8983 4.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
    2020.08.18 11:10:30 39.2007 29.7452 13.3 -.- 1.8 -.- GOKAGAC-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

    Haberler Güncel Son dakika: Bingöl’de 3.6 büyüklüğünde deprem | AFAD, Kandilli son depremler
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