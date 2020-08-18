Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.25 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.2020.08.18 22:16:08 38.6710 26.6263 8.1 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.08.18 22:05:51 38.3920 39.2458 7.8 -.- 2.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel2020.08.18 20:24:59 39.3163 40.3193 5.0 -.- 3.5 3.5 KIGI (BINGOL) İlksel2020.08.18 18:21:19 40.9490 42.8957 5.5 -.- 3.2 3.0 CALABAS-(ARDAHAN) İlksel2020.08.18 16:24:57 38.2457 38.7172 16.0 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel2020.08.18 15:53:28 38.4968 39.5800 12.1 -.- 1.6 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel2020.08.18 15:25:45 41.0283 33.3548 4.1 -.- 3.1 3.2 KARACIK-ARAC (KASTAMONU) İlksel2020.08.18 15:23:35 37.0435 27.4077 0.0 -.- 1.3 -.- KONACIK-BODRUM (MUGLA) İlksel2020.08.18 14:49:46 40.8430 27.6702 5.3 -.- 1.3 -.- TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel2020.08.18 14:25:31 38.5435 26.7127 9.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2020.08.18 13:49:32 40.1615 31.8167 5.5 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel2020.08.18 13:11:17 39.6132 25.9608 12.3 -.- 1.4 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2020.08.18 13:11:23)2020.08.18 12:37:03 37.2897 31.8427 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel2020.08.18 12:20:23 37.2897 28.2225 0.0 -.- 1.5 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel2020.08.18 12:06:04 40.2620 42.1742 9.0 -.- 2.8 -.- BALABANTAS-SARIKAMIS (KARS) İlksel2020.08.18 12:05:38 37.2393 28.2225 0.0 -.- 1.9 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel2020.08.18 11:59:37 35.4122 33.5690 0.0 -.- 1.5 -.- KIBRIS-BESPARMAK REVIZE01 (2020.08.18 11:59:37)2020.08.18 11:54:47 37.1615 37.3540 0.0 -.- 1.7 -.- DULUK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel2020.08.18 11:37:16 39.9075 25.8983 4.2 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel2020.08.18 11:10:30 39.2007 29.7452 13.3 -.- 1.8 -.- GOKAGAC-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel