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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Kulübü Başkanı 'i kabul etti

    Son dakika haberine göre Başkan , Kulübü Başkanı 'i dün Çengelköy'deki 'nde kabul etti. Cengiz, Başkan Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

    Cengiz'den Başkan Erdoğan'a dikkat çeken hediye

    Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" denildi.

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