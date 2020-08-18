KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru tarihi yurtlarda kalmak için başvuru yapacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Hem üniversiteye yeni yerleşecek hem de halihazırda öğrenci olup KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvuruları hakkında araştırma yapıyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt, burs ve kredi başvuruları yılın belirli dönemlerinde alınıyor. Bu yılki başvurular için tarih henüz duyurulmadı. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Başvuruların üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.