KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuru tarihi yurtlarda kalmak için başvuru yapacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Hem üniversiteye yeni yerleşecek hem de halihazırda öğrenci olup KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvuruları hakkında araştırma yapıyor. İşte, KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt, burs ve kredi başvuruları yılın belirli dönemlerinde alınıyor. Bu yılki başvurular için tarih henüz duyurulmadı. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Başvuruların üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.
"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.
Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.