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    • 18.08.2020 16:33
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    Son dakika: Valiliği'nden açıklaması geldi!

    Son dakika haberine göre, 'yu arama çalışmalarının 226. gününde Valiliği'nden açıklaması geldi. Yapılan açıklamada kullanılan tüm imkan ve kabiliyetlere rağmen maalesef bir sonuç alınamadığı ifade edildi.

    Valilikten Gülistan Doku açıklaması! Çalışmaların 226. gününde...

    Valiliği'nden, açıklaması: Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık 1.320 dönüm büyüklüğündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür.

    Sualtı arama robotu, sonar ve kurbağaadam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır.

    TÜM İMKAN VE KABİLİYETLER KULLANILDI

    Gülistan Doku'yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.

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