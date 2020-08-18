Muharrem ayı ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı son günlerde merak edilen sorular arasındaki yerini aldı. Kur'ân-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan birisi olan Muharrem ayının ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ağustos ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde aşure günü için hazırlıklara başlayan vatandaşlar Aşure ayı ne zaman, hangi günlere denk geliyor sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

AŞURE AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Aşure (aşura), kamerî takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür. Bu günde tutulması tavsiye edilen oruca "aşure orucu" denir. Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 yılında Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü idrak edilmeye başlanacak.