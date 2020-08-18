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    nden sevindiren haber! Terör örgütünden kaçarak 'ta teslim oldu

    'ya yönelik başarılı operasyonlarla birlikte terör örgütünde çözülmeler devam ediyor. ’ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist ’de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba ’’ diyerek sevinç çığlıkları attı.

    'ta güvenlik güçlerine teslim olan terörist 'de ailesiyle buluşturuldu. Oğluna kavuşan baba '' diyerek sevinç çığlıkları attı.

    TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAÇARAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

    Mardin'de / terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürütmek üzere kırsal alana katılım yapan terör örgütünün uzantısı / terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren M.D. isimli şahıs Mardin Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli, olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Ağustos'ta terör örgütünden kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Şahıs hakkındaki işlemler Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülürken, ailesi ile buluşturulan teröristin babası 'Yaşasın Türk Ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.

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