Muğla'da ateş yakmak yasaklandı

Fethiye ilçesi (Aksazlar Koyu C Tipi Mesire Yeri, Büyük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Küçük Samanlık Koyu C Tipi Mesire Yeri, Kuleli Koyu C Tipi Mesire Yeri, Oluklu C Tipi Mesire Yeri ve Katrancı Tabiat Parkı), Datça ilçesi (Hızırşah Mahallesi Pirenlik C Tipi Mesire Yeri), Dalaman İlçesi (Kapıkargın (Kükürt) C Tipi Mesire Yeri, Sarsala Koyu, Kille Koyu ve Kayacık Sahili), Köyceğiz ilçesi (Kazancı Mesire Yeri, Kulakhacılar Mesire Yeri, Değirmenbaşı Mesire Yeri ve Yuvarlakçay Mesire Yeri), Ortaca ilçesi (Yerbelen (GünlükPark) C Tipi Mesire Yeri, Dalyan Uzunbent C Tipi Mesire Yeri ve Sarıgerme Belediye Piknik Alanı), Kavaklıdere ilçesi (Döşemetepe Mesire Yeri, Menteşe Mesire Yeri, Gökçukur Mesire Yeri ve Yerküpe Mesire Yeri), Seydikemer ilçesi (Boğalar, Yayla Esenköy, Gerişburnu, Demirler ve Yakabağ mesire yerleri) Milas ilçesi (Alatepe Mesire Alanı), Menteşe ilçesi (Yılanlı Yörük Ormanı Mesire Yeri), Marmaris ilçesi (Çubucak Orman Kampı) il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanları olarak belirlenmiştir.





Bu alanlar dışındaki tüm alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması yasaklanmıştır.



Orman Kanununun 76 ncı maddesine göre "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır." Bu Konuda denetim yapmakla görevli kurum ve kişiler avcı ve çobanların ateş yakmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerdir.

İlçe orman yangınlarıyla mücadele komisyonlarınca belirlenen ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen piknik yerlerinde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2020 tarihine kadar mangal/semaver/ateş yakılmasına saat 20:00'den sonra müsaade edilmeyecektir.



Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.



Mülki amirliklerce ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyette el ilanı veya broşür Orman Bölge Müdürlüğünce bastırılarak dağıtılacak, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine ait billboardlarda kullanılacak görseller, Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenerek, dijital olarak ilgili kurumlara teslim edilecektir. Teslim edilen görsellere, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Belediyeler billboardlarında basılı veya dijital olarak yer verecektir. Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler tarafından vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması sağlanacaktır.



Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyeler ile yukarıda belirtilen hususların kontrol edilmesi ve gerekli uyarıların vatandaşlarımıza yapılması sağlanacaktır.



Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemlerin sorumlu kurumlarca yapılması sağlanacaktır.



Karayolları Genel Müdürlüğü, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin sorumluluk sahalarındaki yol güzergâhlarında yangına sebebiyet verecek kuru ot ve yanıcı maddelerin temizlenmesi ilgililerince sağlanacaktır.

Orman Yangınlarının bir kısmı enerji nakil hatlarından çıkmaktadır. Bu nedenle, ADM, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü ve TEDAŞ Müesseseleri ile Orman İdaresi arasında düzenlenen taahhütnamenin 7. Maddesindeki hükümler ilgili müesseseler tarafından yerine getirilecektir. Ayrıca Enerji Nakil Hatlarından yangın çıkmaması için Enerji Nakil Hatlarının alt kısımlarındaki kuru ot ve diri örtü temizlikleri bu madde de belirtilen kurumlar tarafından yapılacaktır.



Alınan karar ve tedbirlere tüm ilgililer ile vatandaşlarımızın hassasiyetle uymaları gerekmekte olduğundan, uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. Maddesi delaleti ile hareketleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32.maddesinin uygulanmasına, karar verildi.



Toplantıda ayrıca yapılan faaliyetler, orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

TAKVİM.COM.TR / KENAN GÜRBÜZ