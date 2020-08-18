Düğünler iptal mi yasaklandı mı? Ankara Bursa düğünler iptal mi? Nişan, kına yasak mı?

Düğünler iptal mi? Düğünler yasaklandı mı? Ankara Bursa düğünler iptal mi? Düğünlerin iptal olup olmadığı dünya evine girecek çiftlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Koronavirüs vakaların artış yaşanması sonrası Valiliklerden yeni tedbir kararları alındı. Alınan kararların arasında en çok merak edilen de düğünlerin yasaklanıp yasaklanmadığı oldu.

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ?

MALATYA

Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.