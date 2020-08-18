13 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar! Düğün ve alışverişlerde...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmeye başlandı.

* Ankara: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.

* Bursa: 65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.