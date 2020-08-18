13 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar! Düğün ve alışverişlerde...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmeye başlandı.
* Ankara: 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesi yasaklandı. Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölünecek.
* Bursa: 65 yaş üstündeki kişilerin 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00- 14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında girişleri yasaklandı. Birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet gibi etkinliklere, mevlit ve dua merasimleri ile toplu organizasyonlara katılmaları da yasaklandı.
* Kayseri: Toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. Toplu taşıma sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.
* Siirt: 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımları yasaklandı.
* Şanlıurfa: 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları yasaklandı.
* Van: Düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.
* Yalova: 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.
* Elazığ: Düğün, nişan, kına törenlerine katılımlarının birinci yakını hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlandı. Bu gruptaki kişiler pazar yerlerine saat 11.00'den itibaren gidebilecek.
* Bartın Valiliği 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.
* Kütahya: 65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00 -19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.
* Kırıkkale: Valilik, 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldığını bildirdi.
* Manisa: 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.
* Sivas: 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.