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    • 18.08.2020 Gazete
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    1.233 yeni vaka var | Koronavirüs haberleri

    , 74.846 testten 1.233 kişiye tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.002 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

    1.233 yeni vaka var
    Sağlık Bakanlığı, 74.846 testten 1.233 kişiye tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.002 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

    65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ TEDBİRLER
    Ankara, , , ve 'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Kronik hastaların düğün, cenaze, taziye, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

    VİRÜS MADENDE ORTAYA ÇIKTI
    16 Ağustos'ta 300 bin vakaya rastlandı. Virüsün ilk olarak 2012'de Wuhanlı bir madencide görüldüğü ortaya çıktı.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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