1.233 yeni vaka var | Koronavirüs haberleri

Sağlık Bakanlığı, 74.846 testten 1.233 kişiye tanı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.002 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.
65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ TEDBİRLER
Ankara, Bursa, Kastamonu, Erzincan ve Kütahya'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Kronik hastaların düğün, cenaze, taziye, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.
VİRÜS MADENDE ORTAYA ÇIKTI
16 Ağustos'ta 300 bin vakaya rastlandı. Virüsün ilk olarak 2012'de Wuhanlı bir madencide görüldüğü ortaya çıktı.
65 YAŞ ÜSTÜNE YENİ TEDBİRLER
Ankara, Bursa, Kastamonu, Erzincan ve Kütahya'da 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar için yeni kararlar alındı. Kronik hastaların düğün, cenaze, taziye, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.
VİRÜS MADENDE ORTAYA ÇIKTI
16 Ağustos'ta 300 bin vakaya rastlandı. Virüsün ilk olarak 2012'de Wuhanlı bir madencide görüldüğü ortaya çıktı.