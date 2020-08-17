Yükselme çağındayız

Oruç Reis gemisine yönelik çıkan tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Başımıza gelenler yükselme çağı sorunlarıdır. Rakiplerimiz telaşlanır, biz de ağır bedeller ödemeye hazır olmalıyız. Süreç normaldir.
Bölgede bir sıcak çatışma ihtimali var mı?
Hayır. Kemal Reis gereken kararlılığı gösterdi. Çatışma, ancak AB ve NATO Yunanistan'ı cesaretlendirirse çıkar. Yoksa çılgınlık olur. Aslında sıkıntı Mısır'dır. İkisi bir olarak sürülebilir üzerimize, Yunan aradan çekilip iki Müslüman ülke karşı karşıya getirilebilir. Ona dikkat edilmelidir.
ABD bu konuda nasıl bir tutum alacak?
ABD'deki Rum, Ermeni ve Yahudi lobileri Osmanlı'dan göçmüş "profesyonel azınlık" lobileridir. Kışkırtabilirler. ABD'nin Dedeağaca yerleşme kararı Rusya kadar Türkiye'yi çevrelemeyi de amaçlar. Yine de şu aşamada bir sıcak çatışma kimsenin işine gelmez. Bu noktada İsrail'e dikkat gerek, perde arkasında manipülasyonları etkili olabilir.
Sorun Libya ile Türkiye arasındaki anlaşma mı? Anlaşmada neler var?
Libya anlaşması kendi başına çok önemli değil. Türkiye bir hamlede oyun bozdu. Kurulan hat, Doğu Akdeniz hudutlarını, Mavi Vatan hududumuzu tayin eden hattır. Yan kazanımı NATO'nundur. Akdeniz'e açılan Rusya'ya karşı NATO savunmasıdır. Müttefiklerin geri planda kalması akıl dışıdır. Amaç Türkiye'yi Rusya ile kapıştırmaktır. Yoksa Libya'yı Rusya'ya bırakmak istemez NATO. Bir diğer yandan, tüm Ortadoğu yangın yeri. Bölgenin imarını Türkiye yapacaktır, birazını da Çin. O da dikkatleri çeken bir sorun alanı.
Fransa bu konuya en fazla tepki veren ülke. Fransa'nın derdi nedir?
Yükselen güçlerden korkmayın. İyimserdirler, kendilerinden emindirler, aşağılık kompleksleri yoktur. Ama çöküş çağına giren güçlerden korkun. Aşağılık kompleksiyle yapmayacakları çılgınlık, kötülük yoktur. Hele nükleer silahları var ise insanlığın en büyük tehdidi haline gelirler.
NASIL OLUYOR? / ALİ DEĞERMENCİ