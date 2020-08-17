Yükselme çağındayız

Oruç Reis gemisine yönelik çıkan tartışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başımıza gelenler yükselme çağı sorunlarıdır. Rakiplerimiz telaşlanır, biz de ağır bedeller ödemeye hazır olmalıyız. Süreç normaldir.

Bölgede bir sıcak çatışma ihtimali var mı?

Hayır. Kemal Reis gereken kararlılığı gösterdi. Çatışma, ancak AB ve NATO Yunanistan'ı cesaretlendirirse çıkar. Yoksa çılgınlık olur. Aslında sıkıntı Mısır'dır. İkisi bir olarak sürülebilir üzerimize, Yunan aradan çekilip iki Müslüman ülke karşı karşıya getirilebilir. Ona dikkat edilmelidir.

ABD bu konuda nasıl bir tutum alacak?

ABD'deki Rum, Ermeni ve Yahudi lobileri Osmanlı'dan göçmüş "profesyonel azınlık" lobileridir. Kışkırtabilirler. ABD'nin Dedeağaca yerleşme kararı Rusya kadar Türkiye'yi çevrelemeyi de amaçlar. Yine de şu aşamada bir sıcak çatışma kimsenin işine gelmez. Bu noktada İsrail'e dikkat gerek, perde arkasında manipülasyonları etkili olabilir.

Sorun Libya ile Türkiye arasındaki anlaşma mı? Anlaşmada neler var?