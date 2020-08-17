Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: "Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yapıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Van-Hakkari kara yolunda yapılan Güzeldere Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Güzeldere Tünellerinin ticaret, hayvancılık, tarım ve turizm alanlarında Van'a çok önemli katkılar yapacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Van – Hakkari yolunda 32 viraj olarak bilinen noktanın bu tünellerin tamamlaması ile bypass edileceğini söyledi. Güzeldere Tünellerini 2022 yılında bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyanın mühendislik açısından gıpta ile baktığı çok önemli projeleri bir bir gerçekleştirmeye devam edeceğiz dedi.

SÜREKLİ KAPANAN YOLLAR ARTIK KAPANMAYACAK

Kışın zor şartlarında sürekli kapanan yolların artık bu tüneller sayesinde kapanmayacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, '' Van ve Hakkari, sınır bölgelerinde çok önemli görev üstleniyor. Bu yollar hem bütün sınır kapılarımıza çıkıyor hem de illerimiz arasında ulaşımı sağlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Projeleri bulundukları yere hayat, canlılık veriyor, sınır ticaretini artıyor, turizm, tarım ve hayvancılığı geliştiriyor. Güzeldere Tünelleri ülkemizdeki en önemli işlerimizden bir tanesi. İnşallah bu tünellerin bitmesiyle buralara çok büyük kazanımlar olacak. Ticarette, hayvancılıkta, tarımda, turizmde ve önemlisi sınır ticaretinin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.





GÜZELDERE TÜNELLERİ 2022 YILINDA TAMAMLANACAK

Güzeldere Tünellerinin 2022'ye kadar tamamlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, tüm dünyanın mühendislik açısından gıpta ile baktığı çok önemli projeler yapıldığını vurguladı. Tünel işlerinin Türkiye'de çok ilerlediğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, '' Mühendislerimiz, mütahitlerimiz, yüklenicilerimiz ve taşeronlarımız büyük bir özveriyle bütün dünyanın en önemli işlerini yapmaya devam ediyor. İnşallah bu projelerimiz bir bir bitecek ve yeni projelere başlayacağız. Bugün de Van'ın çok önemli kangren olmuş projelerine el attık. İnşallah önümüzdeki günlerde Van için çok hayırlı gelişmeler olacak. Amacımız vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması" dedi.





ŞANTİYEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Gürpınar Güzelsu Yol Yapım Şantiyesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu ayrıca Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Van Edremit Uygulama Noktasını da ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde, Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan eşlik etti.