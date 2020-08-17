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    • 17.08.2020 20:29
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    Fransız uzman, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına tepki gösterilmesini şaşırtıcı buldu

    Charles Saint-Prot, Wakeupinfo , 'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı. yazısında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması kararının ardından gelen öfkeyi "şaşırtıcı" bulduğunu ifade etti.

    Fransız uzmandan Ayasofya Camii yorumu!

    Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı. Saint Prot yazısında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması kararının ardından gelen öfkeyi "şaşırtıcı" bulduğunu ifade etti.

    "İBADETHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ESKİYE DAYANIYOR"
    İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

    Saint-Prot, bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen "seçici öfkenin" şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

    Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934'te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

    Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 24 Temmuz'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

    "AYASOFYA CAMİİ TEK YER DEĞİL"
    Başkan Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

    Saint-Prot, daha önce İspanya'nın Sevilla kentinde bir caminin 1248'te ve Cordoba Camisi'nin 13'üncü yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğünü belirtti.

    Filistin'de Safed'in kuzeyinde bulunan el-Ahmar Camisi'nin geçen yıl kafeye çevrildiğine dikkati çeken Saint-Prot, bazı Batılı çevrelerdeki kişiler ve İslam karşıtı olanlar, İslam ve özellikle Türkiye söz konusu olunca ölçüyü kaybettiklerini vurguladı.
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