Fransız uzman, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına tepki gösterilmesini şaşırtıcı buldu

"İBADETHANELERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ESKİYE DAYANIYOR"

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen "seçici öfkenin" şaşırtıcı olduğunu vurguladı.