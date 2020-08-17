Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2020 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 09:52
    ABONE OL

    Son dakika: Jandarmadan dezenfektan operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 45 bin litre el dezenfektanı ele geçirildi. Ele geçirilen dezenfektanlar  genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere 'ne teslim edildi, dağıtım yapan iş yeri ise mühürlendi.

    Jandarmadan operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 45 bin litre el dezenfektanı ele geçirildi.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy'da bir depoda piyasaya sürülmek üzere stoklanmış 45 bin litre dezenfektan ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda farklı ebatlarda ambalajlanmış halde binlerce litre dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirildi. Şirket sahibi A.A. gözaltına alındı.



    İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
    Ele geçirilen dezenfektanlar genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere 'ne teslim edildi, dağıtım yapan iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan A.A.'nın Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.





    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Jandarmadan dezenfektan operasyonu: 45 bin litre ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri