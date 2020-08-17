17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi? 17 Ağustos depremi nerede oldu? 17 Ağustos 1999 tarihinde Türkiye büyük bir depremin şokunu yaşadı. 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin acıları hala tazeliğini korurken, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen izleri yaşanan bölgelerde bulunuyor. Peki, 17 Ağustos depremi nerede oldu? 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU?

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.