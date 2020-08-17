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    • 17.08.2020 13:49
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    Son dakika: 'tan paylaşımı: Acılı ailelerine sabır diliyorum

    Son dakika haberine göre, , 1999 inin yıl dönümünde hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan 17 Ağustos paylaşımı
    , 1999 inin yıl dönümünde hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak, felaketten 21 yıl sonra yaptığı paylaşımda, "#17Agustos1999 tarihinde yaşanan, hepimizi acılara boğan depremin üzerinden tam 21 yıl geçti. Acısı dün gibi taze olan Marmara Depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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