Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
#17Agustos1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize baş sağlığı diliyorum. Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 17, 2020
Bakan Kurum, Twitter hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Kurum, 17 Ağustos'ta Marmara'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı temenni etti.