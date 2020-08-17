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    • 17.08.2020 10:32
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    Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan mesajı: Kararlılıkla sürdürüyoruz

    Son dakika haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara inde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Kurum Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın başlattığı seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

    Bakan Kurum'dan 17 Ağustos mesajı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara inde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.




    Bakan Kurum, Twitter hesabından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21'inci yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Aynı acıları tekrar yaşamamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.


    Kurum, 17 Ağustos'ta Marmara'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine başsağlığı temenni etti.


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