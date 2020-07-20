Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç, bugünkü köşesinde CHP'de kurultay krizini kaleme aldı. Yeni bir partinin gündem olabileceğini değerlendiren Ardıç, yazısında şu ifadelere yer verdi: Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP'li ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak? En Bir Hakiki ve de Öz CHP...
İşte Ardıç'ın bugünkü köşe yazısı;
Kurultaya katılması yasak olan şu isimlere bakarsanız, CHP'de olup bitenlerin "fecaatini" anlarsınız:
Önder Sav, Fikri Sağlar, Kemal Anadol, Bedri Baykam, Altan Öymen, Nihat Matkap, Ercan Karakaş, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Erol Çevikçe, Hurşit Güneş, Umut Oran...
Salona giremeyecekler, daha doğrusu kurultayın yapılacağı bahçe sineması gibi yere.
Efendim virüs salgını var da o yüzden...
Kemal Bey'in askerlerine salgın yok. Onlara virüs işlemiyor olmalı.
Kurultayda konuşma yapmak yasak, parti meclisine adaylığını koymak yasak.
Bırakın onu, kendi aralarında "yüksek sesle" konuşmak bile yasak.
Durum böyle olunca, parti içindeki muhalefet "vıkvıklanmaları" da ses tonunu yükseltiyor.
Taşlar yerinden oynayacakmış...
Oynayacak da ne olacak?
Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP'li ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak?
En Bir Hakiki ve de Öz CHP...
Kılıçdaroğlu CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini çok iyi biliyor ve kendini ve partisini Abdullah Gül yönetiminde, Ali Babacan'la koalisyon yapacağı günlere hazırlıyor.
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İşte Ardıç'ın bugünkü köşe yazısı;
Kurultaya katılması yasak olan şu isimlere bakarsanız, CHP'de olup bitenlerin "fecaatini" anlarsınız:
Önder Sav, Fikri Sağlar, Kemal Anadol, Bedri Baykam, Altan Öymen, Nihat Matkap, Ercan Karakaş, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Erol Çevikçe, Hurşit Güneş, Umut Oran...
Salona giremeyecekler, daha doğrusu kurultayın yapılacağı bahçe sineması gibi yere.
Efendim virüs salgını var da o yüzden...
Kemal Bey'in askerlerine salgın yok. Onlara virüs işlemiyor olmalı.
Kurultayda konuşma yapmak yasak, parti meclisine adaylığını koymak yasak.
Bırakın onu, kendi aralarında "yüksek sesle" konuşmak bile yasak.
Durum böyle olunca, parti içindeki muhalefet "vıkvıklanmaları" da ses tonunu yükseltiyor.
Taşlar yerinden oynayacakmış...
Oynayacak da ne olacak?
Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP'li ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak?
En Bir Hakiki ve de Öz CHP...
Kılıçdaroğlu CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini çok iyi biliyor ve kendini ve partisini Abdullah Gül yönetiminde, Ali Babacan'la koalisyon yapacağı günlere hazırlıyor.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN