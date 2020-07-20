Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2020 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 13:52
    ABONE OL

    Sabah gazetesi yazarı CHP'deki kurultay krizini yazdı: Kemalist Parti mi geliyor?

    Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşesinde CHP'de kurultay krizini kaleme aldı. Yeni bir partinin gündem olabileceğini değerlendiren Ardıç, yazısında şu ifadelere yer verdi: Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP'li ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak? En Bir Hakiki ve de Öz CHP...

    Kemalist Parti mi geliyor?
    Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşesinde CHP'de kurultay krizini kaleme aldı. Yeni bir partinin gündem olabileceğini değerlendiren Ardıç, yazısında şu ifadelere yer verdi: Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP'li ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak? En Bir Hakiki ve de Öz CHP...




    İşte Ardıç'ın bugünkü köşe yazısı;


    Kurultaya katılması yasak olan şu isimlere bakarsanız, CHP'de olup bitenlerin "fecaatini" anlarsınız:

    , Fikri Sağlar, Kemal Anadol, Bedri Baykam, , , Ercan Karakaş, , , Erol Çevikçe, , Umut Oran...

    Salona giremeyecekler, daha doğrusu kurultayın yapılacağı bahçe sineması gibi yere.

    Efendim virüs salgını var da o yüzden...

    Kemal Bey'in askerlerine salgın yok. Onlara virüs işlemiyor olmalı.

    Kurultayda konuşma yapmak yasak, parti meclisine adaylığını koymak yasak.

    Bırakın onu, kendi aralarında "yüksek sesle" konuşmak bile yasak.

    Durum böyle olunca, parti içindeki muhalefet "vıkvıklanmaları" da ses tonunu yükseltiyor.

    Taşlar yerinden oynayacakmış...

    Oynayacak da ne olacak?

    Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP'li ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak?

    En Bir Hakiki ve de Öz CHP...

    Kılıçdaroğlu CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini çok iyi biliyor ve kendini ve partisini Abdullah Gül yönetiminde, Ali Babacan'la koalisyon yapacağı günlere hazırlıyor.

    YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç CHP'deki kurultay krizini yazdı: Kemalist Parti mi geliyor?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri