65 yaş üstü yasak olan iller... 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? Sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü vatandaşlar için yeniden düzenlendi. Koronavirüs salgınında bazı illerde vaka sayısında artış yaşanması nedeniyle yeni tedbirler gündeme geldi. Pek 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangisi? İşte Valilikler tarafından açıklanan 65 yaş üstü son dakika sokağa çıkma yasağı kararları!

AKSARAY

Aksaray'da salgına karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

BARTIN

Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.