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    • 17.08.2020 17:15
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    Bursa'da yakalanan 'lı teröristin bomba hazırlarken fotoğrafları ortaya çıktı!

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 ayda 5 iş yerini ateşe vererek yakan ve saldırısı düzenleme planı yaparken yakalanan 'lı terörist B.A.'nın bomba yaptığı sırada çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

    Bursa'da yakalanmıştı! Teröristin o fotoğrafları ortaya çıktı

    'de, muz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde vido görüntü çekip, kırmızı renkli bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.'nın, 2017- 2018 yıllarında, 'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü adına eylemler yaptığı saptandı.

    EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

    B.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada, çekyat altına gizlenmiş, eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi.

    Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

    'HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI'

    B.A.'nın ifadesinde, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve "DEAŞ'tan aldığım talimatla beş iş yerini yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.

    FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

    B.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.

    GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

    Öte yandan polis, B.A.'nın çalıştığı fabrika sahibi ile fabrikanın işletme şefini gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

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