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    • 17.08.2020 20:00
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    : "Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor"

    , salgını ile ilgili ortaya atılan “Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.” söylemine sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yanıt verdi. Bakan Koca, paylaşımında, "Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan Kovid-19'a karşı 'tedbir' paylaşımı

    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.

    Bakan Koca, paylaşımında, "(Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin.) Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor. Diğer uçtakiler, 'hastalık, ölüm, mühim değil' diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." ifadesini kullandı.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor"
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