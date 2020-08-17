17 Ağustos korona tablosundaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere ülkemizdeki koronavirüs vakalarındaki son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Dün açıklanan rakamlara göre, 65 bin 956 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, koronavirüs vaka, yoğun bakım, entübe, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.