



Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"60 saniye sürdü, 7.2 Düzce depreminin bir benzerini arkadaşlar simüle ettiler. Simülasyonda bile o sarsıntıyı 60 saniyeye yakın hissetmek hakikaten ürkütücü. Belki yaşadığınız tüm anlar bir şerit gibi gözünüzün önünden geçiyor. Böyle bir depremde eğer sağlam bir binadaysanız çıkıp bundan sonraki süreçte herhalde yakınlarınızı ararsınız. Çok zor, çok sıkıntılı. Nüfusumuzun yüzde 66'sı, topraklarımızın yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yer alan bir ülkeyiz.

Son bir asırda 80 bin canımızı depremlerde yitirdik. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Depremle mücadeleyi öğrenmek zorundayız. Bu anlamda bu eğitim merkezimiz hem deprem öncesi hem de sonrasında arama kurtarma faaliyetleri yapacak. Arkadaşlarımızın eğitimi, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli. Türkiye'miz, tüm milletimiz bir ve beraber olmak suretiyle depremle mücadele etmeyi öğrenecek. Hem şehirlerimizi hem altyapılarımızı depreme hazırlıklı hale getirecek adımları da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atacağız. Biz de bakanlıklar olarak üzerimize düşen tüm vazifeleri gerçekleştireceğiz. Tekrar 17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."