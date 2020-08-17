Fiberglas ne demek sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı. Peki, fiberglas ne demek? Fiberglas nedir, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

FİBERGLAS NEDİR?

Camın çok yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle elde edilen, plastik maddelerden, özellikle poliyesterden parçalar yapımında sağlamlaştırıcı madde olarak yararlanılan bir maddedir.

ANKARA'DA YENİ KARARLAR

Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi.