AÖL sınav sonuçları sorgulama sayfası günün en çok araştırılanları arasındaki yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan Açık Lise sınav takvimine göre, AÖL sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak henüz sonuçlar açıklanmadı. Peki, 2020 AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınava dair merak edilenler...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise AÖL sonuçları henüz duyurulmadı. Ne zaman ve saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir açıklama da yapılmadı. MEB tarafından açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.