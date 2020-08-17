"BİR UMUT DOĞDU"

İnsanların yüzde 35'inde bu duruma rastlandığını belirten Güner, "Koronavirüs yeni bir virüs değil. Soğuk algınlığı yapan tipleri var. İki tipi de bugüne kadar SARS ve MERS adıyla bildiğimiz salgını yapan tipleri. Şu an aynı koronavirüsler SarsCov2 olarak bildiğimiz yeni bir salgını yaymış durumda. Araştırmalar koronavirüsün soğuk algınlığı yapan tipleriyle daha önce meydana gelen karşılaşmaların bu tip sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor. Ancak bu hücresel bağışıklığın ne kadar koruduğu net değil. Bizi Kovid'e karşı tamamen olmasa da kısmen koruyabilir. Hatta uzmanlar salgın döneminde Kovid-19'u hafif şekilde atlatanların bu nedenle erken tedavi olabildiğinin üzerinde duruyor. Tedavilerin gelişmesinde önemli bir umut ışığı diye konuştu.