Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün memleketi Rize'ye gitti. Çamlıhemşin'e bağlı Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmaları inceledi. "İnşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, altyapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak" dedi. Baba ocağında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun şekilde devam edecek. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın. Bunların yıkımı muhakkak olacak. Kimseyi mağdur etmeden buralardaki hak sahiplerine, haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak."
Erdoğan, Ayder Yaylası'na gittiği sırada yol kenarında tezgahı bulunan vatandaştan mısır satın alıp çevredekilere ikram etti.
KAYITSIZ SEVGİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın down sendromlu bir kişiyle telefon üzerinden yaptığı sohbeti paylaştı.
Altun paylaşımında, "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever" ifadelerine yer verdi.