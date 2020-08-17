Erdoğan, önceki gün memleketigitti.yapılan çalışmaları inceledi. "İnşallahyeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, altyapısıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, restoranlarıyla turizmde çok ciddi bir çekim alanı olacak" dedi. Baba ocağında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:ile ilgili çalışmalar da yoğun şekilde devam edecek. Kaçak yapıların ötesinde tamamıyla işgal. Bunların üzerinde ısrarla duruyoruz. Kimse kusura bakmasın.Kimseyi mağdur etmeden buralardaki hak sahiplerine, haklarını da teslim etmekteErdoğan, Ayder Yaylası 'na gittiği sırada yol kenarında tezgahı bulunan vatandaştan mısır satın alıp çevredekilere ikram etti.İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Erdoğan'ın down sendromlu bir kişiyle telefon üzerinden yaptığı sohbeti paylaştı.

Altun paylaşımında, "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever" ifadelerine yer verdi.