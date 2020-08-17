Normalleşme sürecinde faaliyete açılan kahvehanelerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Bilindiği üzere normalleşme sürecinde kahvehanelerde açılmış ancak okey, tavla ve kağıt gibi oyunlarının koronavirüs salgını nedeniyle oynanması yasaklanmıştı. Oyun yasağının ne zaman kalkacağını merak eden vatandaşlar ise "Kahvelerde okey, kağıt ve tavla yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

KAHVELERDE OKEY, TAVLA, KAĞIT NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Kahvehanelerde oyun yasağı halen devam ediyor. Konu hakkında herhangi bir son dakika açıklaması geldiği takdirde haberimizin içerisine anlık olarak eklenecektir.