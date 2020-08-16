Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2020 22:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2020 22:42
    ABONE OL

    -Bingöl kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    -Bingöl kara yolu Koçkale köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine yerine , jandarma, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

    'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

    Aslı Altunay idaresindeki 23 EN 700 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolu Koçkale köyü kavşağında Yusuf Ayra'nın kullandığı NEW MQ 16 plakalı otomobille çarpıştı.

    da sürücü Altunay ile yanındaki 4 kişi otomobilde sıkışırken, diğer araçtaki bir kişi de yaralandı.

    EKİPLER KAZA YERİNE SEVK EDİLDİ
    Haber verilmesi üzerine kaza yerine , jandarma, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araçta sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.

    Haberler Güncel Elazığ-Bingöl kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri