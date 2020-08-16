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    • 16.08.2020 19:57
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

    Milli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan hamurumuz birdir bizim vatana kurban olalım diye yakılan kınamız birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.

    MSB'den TurAz Kartalı Tatbikatı paylaşımı

    Milli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aynı sevda ocağında aşkla yoğrulan hamurumuz birdir bizim vatana kurban olalım diye yakılan kınamız birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.

    Yayınlanan görüntülerde hava ve kara destekli tatbikatların aralıksız sürdüğü gözlemlendi. ve 'nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta, iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.

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