İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın down sendromlu bir vatandaşla görüntülü konuşmasını paylaştı.

Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti...

Video kayıt: @CK_Samsun pic.twitter.com/NY4Jg6Nsw5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 16, 2020

Altun paylaşımında "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti... " notunu düştü.

Altun paylaşımına video ekledi. Erdoğan görüntülü konuşmasında, "Ben seni böyle seviyorum ama sen bana göstermiyorsun. Ne kadar seviyorsun göster bakayım" dedi.