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    • 16.08.2020 20:03
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    Erdoğan ile gencin muhabbeti ilgi çekti

    Cumhurlığı İletişim Başkanı hesabından, " bir kardeşimizle Sayın mızın samimi görüntülü sohbeti.." notuyla Başkan ile down sendromlu gencin samimi diyaloğunu paylaştı.

    İletişim ı , hesabından Başkan 'ın bir vatandaşla sını paylaştı.

    Altun paylaşımında "Milletini kayıtsız seveni, Millet de olduğu gibi sever. Down sendromlu bir kardeşimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi görüntülü sohbeti... " notunu düştü.

    Altun paylaşımına video ekledi. Erdoğan görüntülü konuşmasında, "Ben seni böyle seviyorum ama sen bana göstermiyorsun. Ne kadar seviyorsun göster bakayım" dedi.

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