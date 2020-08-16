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    İçişleri Bakanı : 365 milyon 971 bin 704 leştirildi

    İçişleri Bakanı , 2017 yılından bu güne 365 milyon 971 bin 704 nin leştirildiğini açıkladı.

    365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi

    İçişleri Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi kayıt altına almak, tarihe ve geleceğe not düşmektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 2017 yılından bugüne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
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