Rize'de toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için hafta sonunu baba ocağında geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı.

Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi.

Helikopterle Trabzon Havalimanına gelen Başkan Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı.