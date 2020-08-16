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    • 16.08.2020 20:25
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    Başkan Trabzon'daki ve heyelan bölgesini inceledi

    Başkan Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi.

    Başkan Erdoğan Trabzon'daki zarar gören bölgeyi inceledi

    Rize'de toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için hafta sonunu baba ocağında geçiren Başkan Trabzon'dan ayrıldı.

    Toplu açılış töreni ve incelemelerde bulunmak için cuma günü baba ocağı Rize'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından helikopter ile Trabzon'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceledi.

    Helikopterle gelen Başkan Erdoğan Trabzon'dan ayrıldı.

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