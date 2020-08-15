Türkiye'den Yunan'ı titrtecek bir hamle daha geldi. Doğu Akdeniz'de faaliyetlerde bulunan Yavuz sondaj gemisi için yeni NAVTEX yayınlandı.

Edinilen bilgiye göre YAVUZ Sondaj Gemisi; söz konusu NAVTEX ile halihazırda faaliyetlerini sürdürmekte olduğu Kıbrıs'ın güneybatı bölgesinde, 15 Eylül 2020 tarihine kadar çalışmalarını devam ettirebilecek.

SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK EDİYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait YAVUZ Sondaj Gemisi'ne, Doğu Akdeniz'de icra ettiği faaliyetler esnasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri de eşlik ediyor.

Halihazırda Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinde, Türkiye'ye ait çeşitli sismik araştırma ve sondaj gemileri faaliyetlerini sürdürüyor.