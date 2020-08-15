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    • 16.08.2020 00:23
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    Son dakika: 'den si için yeni ilanı

    'den Yunan'ı titrtecek bir hamle daha geldi. ’de faaliyetlerde bulunan si için yeni yayınlandı. Söz konusu NAVTEX'in, Yavuz’un şuan görev yaptığı sahadaki faaliyet süresini ’e kadar uzattığı öğrenildi.

    Türkiye'den bir NAVTEX daha!

    'den Yunan'ı titrtecek bir hamle daha geldi. 'de faaliyetlerde bulunan si için yeni yayınlandı.

    Edinilen bilgiye göre YAVUZ Sondaj Gemisi; söz konusu NAVTEX ile halihazırda faaliyetlerini sürdürmekte olduğu 'ın güneybatı bölgesinde, 2020 tarihine kadar çalışmalarını devam ettirebilecek.

    SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK EDİYOR
    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait YAVUZ Sondaj Gemisi'ne, Doğu Akdeniz'de icra ettiği faaliyetler esnasında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri de eşlik ediyor.

    Halihazırda Kıbrıs'ın çeşitli bölgelerinde, Türkiye'ye ait çeşitli sismik araştırma ve sondaj gemileri faaliyetlerini sürdürüyor.

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