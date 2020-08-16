Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında Fransa'nın bölgedeki şımarık tutumunu eleştirdi ve ada konuşlanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"BU ADIM KABUL EDİLEMEZ! TÜRKİYE KARARLI BİÇİMDE YOLUNA DEVAM EDECEK"

Oktay açıklamasında "Fransa'nın GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek 1959-60 Anlaşmaları hilafına adada askeri uçaklarını konuşlandırması hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. Fransa'nın Kıbrıs'la ilgili meselelerde macera aramaması, çok daha sorumlu davranması esastır. AB başta olmak üzere, uluslararası çevrelerin de Fransa'nın bölgedeki şımarık, saldırgan ve hukuk tanımaz tavırlarına karşı tutum almaları elzemdir. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hilafına hiçbir girişimin yürütülme şansı olamaz.

Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya, haklı ve meşru mücadelesine kayıtsız şartsız destek vermeye devam edecektir. Ve, kendi yetki sahasındaki çalışmalarını da kararlı bir şekilde Yavuz'la sürdürecektir" ifadesini kullandı.