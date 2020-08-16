Muğla'nın tatil cenneti Milas'ta bulunan Zeytinlikuyu Koyu kıyılarının kahverengi bulanık bir suya dönüşmesi dikkat çekti.

Diş hekimliği yapan Yılmaz Özbek isimli vatandaş, koya yakın bulunan Gülüm Yapı Kooperatif (Ankaralılar) isimli 300 haneli tatil sitesinin atık suları ve foseptiğini Zeytinlikuyu Koyu'na saldığını kaydederek yetkilileri uyardı.

Özbek; "Burası Zeytinlikuyu koyu gülüm yapı koop. (Ankaralılar) sitesi sondaj ve pis sularını denize bırakıyor. Bu deniz kendini kral sanan koop başkanı ve yöneticilerinin babasının malı mı? Bu ne rezalet? Lütfen belediye veya hangi yetkili ise üzerine alınsın ve gereğini yapsın" dedi.

Hayrettin Şaşma-SABAH