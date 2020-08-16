Akdeniz'de hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. 'Oruç Reis Gemisi'nin yapacağı sismik araştırmalar için NAVTEX ilan edilmesinin ardından Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında 10 Ağustos'tan bu yana Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait römorkör sabit olarak beklerken, 2 fırkateyn de dönüşümlü olarak bölgede seyre çıkıyordu.