GÜNEY KIBRIS'TAN KÜSTAH TEHDİT

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki yankıları devam etti. Panikleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de küstah bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti.

Yunanistan'ı Oruç Reis paniği sardı. Fırkateyni, Meis Adası'nın önünden ayrılamadı.

MİSAKIMIZ MAVİ VATANIMIZDIR

Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır" dedi.