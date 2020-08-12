Türkiye, Batı'nın Akdeniz'deki kirli oyununa fırsat vermedi. Oruç Reis Araştırma Gemisi'ni bölgeye gönderdi. Yunanistan panikledi! Meis Adası önünden hiçbir yere gidemedi.
Türkiye'nin Akdeniz'de ulusal haklarını araması dünyayı rahatsız etti. Önceki gün Navtex ilan edilmesinin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Kıbrıs'ın güneybatı açığına gönderildi. Bu gelişme, Yunanistan'ı panikletti! Antalya Kaş'taki Limanağzı bölgesi açığına sabah saatlerinde demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı fırkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti.
Kaş'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan fırkateyninin bekleyişi ise devam etti. Yine dün sabah saatlerinden itibaren Atak tipi askeri helikopter, Kaş üzerinde devriye uçuşu yaparak adeta dünyaya kararlılığımızın mesajını verdi!
GÜNEY KIBRIS'TAN KÜSTAH TEHDİT
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki yankıları devam etti. Panikleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de küstah bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Oruç Reis gemisinde görevli personeli uluslararası tutuklama emri ile Türkiye'yi tehdit etti.
Yunanistan'ı Oruç Reis paniği sardı. Fırkateyni, Meis Adası'nın önünden ayrılamadı.
MİSAKIMIZ MAVİ VATANIMIZDIR
Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır" dedi.