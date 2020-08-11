NAVTEX nedir? Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilan edildi!

Oruç Reis gemisi için NAVTEX ilan edildi. Türkiye, Akdeniz'de Oruç Reis gemisi için 23 Ağustos tarihine kadar NAVTEX ilan etmesi haberlerinden sonra kelimenin anlamı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan NAVTEX nedir? Yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
"83 MİLYON ARKANDA ORUÇ REİS, RASTGELE"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis'in yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, Akdeniz'de çalışma yapacağı alana ulaştığını bildirdi. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz'de ve Karadeniz'deki çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. Paylaşımında Oruç Reis'in fotoğrafına yer veren Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. 83 milyon arkanda Oruç Reis. Rastgele" ifadelerini kullandı.
NAVTEX NE DEMEK?
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.