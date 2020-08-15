Bu yıl İOKBS bursluluk sınavına katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci sınavın tarihini öğrenmek istiyor. Ağustos ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavının yapılacağı tarih merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı tarih

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.