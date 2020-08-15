Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 15.08.2020 09:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2020 09:12
    ABONE OL

    Son dakika: 'te operasyonu: 32 gözaltı

    Son dakika haberin göre, 'te düzenlenen operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

    'te düzenlenen operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 32 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 558 gram uyuşturucu, 10 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 5 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.


    Haberler Yaşam Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri