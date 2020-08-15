ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın skandal sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi:

Bir kere şunu herkesin bilmesi gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişiminde de gösterdik ki demokrasimizi canımız pahasına korumaya kararlı bir milletiz. Yabancı devletlerin uygulayacağı hiçbir manipülasyon/müdahale asla milletimiz tarafında kabul edilemez.

Biden'ın söylemlerinin bize verdiği bir ip ucu var. 15 Temmuz darbe sürecinde Demokrat Partili bir yönetim vardı. Beyaz Sarayı darbe karşı olmak ve Türkiye'de seçilmiş yönetime destek olmak konusunda o dönem çok büyük bi yalpalama sergilemişti. İster seçimle gelsin, ister gelmesin hoşlarına gitmeyenlere karşı oluyorlar.

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