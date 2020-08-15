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    • 15.08.2020 20:52
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'ın küstah sözlerine tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Adayı Demokrat 'ın Başkan ile ilgili küstah sözleriyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Adayı 'ın skandal sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi:

    Bir kere şunu herkesin bilmesi gerekiyor. darbe girişiminde de gösterdik ki demokrasimizi canımız pahasına korumaya kararlı bir milletiz. Yabancı devletlerin uygulayacağı hiçbir manipülasyon/müdahale asla milletimiz tarafında kabul edilemez.

    Biden'ın söylemlerinin bize verdiği bir ip ucu var. 15 Temmuz darbe sürecinde Demokrat Partili bir yönetim vardı. Beyaz Sarayı darbe karşı olmak ve 'de seçilmiş yönetime destek olmak konusunda o dönem çok büyük bi yalpalama sergilemişti. İster seçimle gelsin, ister gelmesin hoşlarına gitmeyenlere karşı oluyorlar.

    Ayrıntılar Geliyor...

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