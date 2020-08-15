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    ile ilgili flaş gelişme! Başkan Erdoğan'ın sözlerinin perde arkası ortaya çıktı

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'ın ile ilgili "Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor" sözlerinin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Sözleşmeyle ilgili iki ayrı yol haritası gündemde. Buna göre, sözleşmedeki tartışmalı maddeye ya şerh konulacak ya da yeni bir sözleşme yapılacak. Erdoğan'ın kararını bu ay vermesi bekleniyor. İşte detaylar.

    İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş gelişme!

    Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının ile ilgili bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

    4. MADDEYE ŞERH KONULABİLİR
    Edinilen bilgiye göre sözleşme yeniden yorumlanıyor. Tartışmalara sebep olan "Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması" konusunu düzenleyen 4. maddede geçen "cinsel yönelim" ve "toplumsal cinsiyet kimliği" ifadelerine şerh konulabilmesi gündemde.

    KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK
    Bununla ilgili de alternatif metin hazırlığı yapılıyor. kurmayları "Kadına şiddete sıfır tolerans mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat tartışmalı maddelere şerh gündeme gelebilir, bu metinle yolumuza devam ediyoruz, diyebiliriz" dedi.

    YENİ BİR SÖZLEŞME DE YAPILABİLİR
    Hukukçu kurmaylar, sözleşmeden çıkılması durumunda ise iki ayrı yol haritası belirledi. Başkan Erdoğan'ın "Kopenhag yerine Ankara Kriterleri ile devam ederiz" sözlerinden yola çıkılarak yeni bir sözleşmenin de oluşturulabileceği ifade ediliyor. AK Partili kurmaylar, bu durumda yasal boşluklar ve düzenlemelere ilişkin de bir rapor hazırladı. Sözleşmeden çıkılırsa, kadına şiddet yasası için düğmeye basılacak.

    ERDOĞAN SON KARARI AĞUSTOS AYI İÇİNDE VERECEK
    Türkiye Gazetesi'nin haberine göre çalışmalar önümüzdeki hafta Başkan Erdoğan'a sunulacak, son kararı bu ay içinde Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

    Öte yandan, sözleşmeye niçin karşı olunduğu da kamuoyuna anlatılacak.

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